Pullman in fiamme all'imbocco di una galleria sulla A14: non ci sono feriti

19:58 - Un pullman ha preso fuoco all'imbocco di una galleria sulla A14 in direzione sud tra Pesaro e Fano. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Non ci sono feriti: l'autista ha infatti fermato il mezzo in tempo e fatto scendere i passeggeri, mettendoli in salvo. A bordo del pullman, diretto a Bitonto, c'era un gruppo di pensionati.

Quando si sono accorti delle fiamme, i 28 passeggeri sono stati fatti scendere dall'autista e, incolonnati sul ciglio della strada, hanno guadagnato l'uscita del tunnel. Alcuni di loro, nella fretta, hanno lasciato cappotti e piumini a bordo, e si sono ritrovati al freddo e sotto choc. Persi i bagagli, distrutti dal fuoco. Le fiamme si sono sviluppate, probabilmente per un'avaria, nel vano motore.