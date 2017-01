Professore ucciso, finita la caccia all'uomo: catturato il presunto killer

Vitaletti è stato colpito più volte con un coltello dal suo aggressore mentre si trovava davanti a un bar del paese dove viveva. Tutto è cominciato con un diverbio, sfociato in tragedia.



Le minacce del killer alla ex moglie - Dimasi in passato aveva già ripetutamente minacciato la ex moglie (residente a Sassoferrato con i due figli minori) perché non riusciva ad accettare la sua relazione con l'insegnante. E solo pochi giorni fa, il 20 gennaio, la donna lo aveva denunciato ai carabinieri, i quali avevano a loro volta chiesto all'autorità giudiziaria un provvedimento che vietasse al muratore di avvicinarsi ai familiari.



Sabato pomeriggio, un'ora e mezzo prima del delitto, Dimasi era andato a casa della sua ex tentando di entrare, ma lei non gli aveva aperto la porta. Sembra però che la donna non avesse avvertito i carabinieri del blitz, non immaginando che la rabbia dell'uomo avrebbe avuto conseguenze così drammatiche. La relazione fra Vitaletti e la signora, che non vivevano insieme, era ormai consolidata, e nota a tutti in paese.