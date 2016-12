Su Twitter l'hashtag io sto con Amedeo - Per fortuna c'è anche chi si offende, si indigna, ricorda che a morire è stato l'immigrato, qualcuno che chiede chi sia Amedeo, ma intanto sui social impazza #ioStoConAmedeo. L'ashtag è nato tra chi difende Amedeo Mancini, l'aggressore di Emmanuel Chidi Namdi, il giovane nigeriano morto a Fermo. Dunque sulla vicenda non si placano le polemiche e i tweet rimbalzano su Facebook dove qualcuno scrive: "Un italiano si difende e adesso è in carcere per omicidio e Alfano dà subito la pensione a vita alla moglie del nigeriano... poi dici che nn sei razzista #iostoconamedeo".



n un altro post è scritto: "L'autopsia sul nigeriano, dimostra che ha preso un solo pugno, la morte è avvenuta cadendo a terra, ha battuto la testa, è stato particolarmente sfortunato. L'ispezione sul corpo di Amedeo Mancini?invece dimostra ciò che i TESTIMONI dicono fin da subito, l'hanno colpito con un palo di ferro, preso a calci e pugni, addirittura è stato morsicato dalla vedova. Se non è LEGITTIMA DIFESA questa, vuol dire che in questo paese, se vieni aggredito da IMMIGRATI, non puoi far altro che subire e tacere. #IoStoConAmedeo".



Su twitter #ioStoConAmedeo veicola la solidarieta' verso l'aggressore, chiedendo la "legittima difesa", e le accuse ai tg di strumentalizzare la vicenda. Ma qualcuno scrive anche "questo di #ioStoConAmedeo e' un tornante oltrepassato il quale non si torna indietro. Meglio così che escano allo scoperto. Pietà l'è morta".