Peschereccio affondato al largo di Giulianova: morti due marittimi

Sono stati recuperati circa 2 miglia al largo del porto di Giulianova i corpi dei due marittimi che erano a bordo di un peschereccio affondato nel pomeriggio, forse per il mare agitato. Individuati dall'elicottero, i cadaveri sono stati trasferiti in porto dalla motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il pm ha disposto l'autopsia. L'imbarcazione non è stata trovata: solo alcuni detriti sono riaffiorati in acqua.

Il peschereccio "Eliana", di circa 12 metri, era adibito alla pesca a strascico entro le 6 miglia e faceva base a Giulianova. L'allarme, come riferito dalla Direzione Marittima di Pescara, è stato lanciato intorno alle 15 all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova dai familiari dell'equipaggio, preoccupati perché non erano più riusciti a mettersi in contatto con l'imbarcazione dopo una telefonata con il comandante in cui si riferiva di un problema tecnico nel salpare le reti.



Le ricerche - L'allarme è stato subito girato alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Pescara, che ha coordinato le attività e ha inviato sul posto tre motovedette, oltre all'elicottero del Primo Nucleo Aereo della Guardia Costiera. Estremamente complesse le ricerche, sia per le pessime condizioni del mare e meteorologiche sia per la mancanza, a bordo del peschereccio, di un sistema di localizzazione satellitare. Sotto il coordinamento della Guardia Costiera anche diverse imbarcazioni si sono messe a disposizione per collaborare nelle attività.



Individuati solo alcuni resti dell'imbarcazione - I due corpi senza vita sono stati individuati subito dopo l'avvistamento di alcuni resti del peschereccio. Al momento sono ancora in corso le ricerche di altre parti del relitto, che potrebbero essere utili per i successivi accertamenti della Guardia Costiera e per ricostruire la dinamica dell'incidente.