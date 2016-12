Pesaro, morta durante intervento di induzione del parto: 12 indagati

Dodici tra medici e infermieri dell'ospedale Santa Croce di Fano sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Pesaro per la morte della 24enne Carmen Zazzaro, deceduta al nono mese di gravidanza durante un intervento per l'induzione del parto. Gli indagati, per i quali l'ipotesi di reato è omicidio colposo, sono ginecologi, ostetriche e anestesisti che si sono occupati della donna. La Procura ha anche disposto l'autopsia.