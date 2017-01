Pesaro, famiglia con 4 bambini intossicata da monossido: in ospedale

Padre, madre e quattro bambini sono finiti in ospedale a Pesaro, intossicati per le esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere. La famiglia, di extracomunitari, si trovava in un appartamento nel quartiere Vismara, dove per i soccorsi sono arrivati i vigili del fuoco. Le sei persone rimangono ricoverate in codice rosso.