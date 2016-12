Pesaro e l'estate con il sole assicurato: se piove soggiorno gratis

"Dalla prossima estate dobbiamo diventare la prima città in Italia dove il sole è assicurato". Lo aveva promesso il sindaco di Pesaro Matteo Ricci agli stati generali del turismo a Villa Caprile in ottobre e così è stato. "Saremo la prima città che farà un'assicurazione convenzionata - ha spiegato -, a cui i bagnini, gli albergatori e i ristoratori potranno collegarsi. Così chi viene a Pesaro saprà che il sole è assicurato. Se sarà cattivo tempo, l'assicurazione rimborserà la vacanza".



Il sindaco, che in agosto, dopo un'estate flagellata dal maltempo, aveva lanciato l'idea di una stagione "lunga" fino al 30 settembre pensa di coinvolgere "l'Osservatorio Valerio, un istituto riconosciuto per lo studio del meteo, per costruire un meccanismo per cui la città che ha lanciato l'idea dell'estate lunga diventa la prima dove il sole è assicurato".



Ricci è favorevole anche a "permettere ai bagnini di fare anche le cose che oggi non fanno, come la ristorazione". Ma "chi lo fa - osserva -, magari, deve anche dare qualcosa al pubblico per il ripascimento o gli investimenti sui marciapiedi o i posteggi per le bici. Dobbiamo muoverci da subito con la Regione contro l'erosione e programmare gli investimenti su scogliere e ripascimento contro l'erosione". Però - sottolinea - "i bagnini devono fare i bagnini fino al 30 settembre, non i ristoratori durante l'inverno".