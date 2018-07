Pesaro, donna uccisa in casa con un coltello

Una donna di 52 anni è stata trovata morta in casa a Pesaro, in una pozza di sangue. A scoprirla è stato il figlio più grande, che non abita con lei. Secondo gli inquirenti, Sabrina Malipiero, separata da anni dal marito, sarebbe stata uccisa con un corpo contundente o con un coltello. Il decesso sarebbe avvenuto la scorsa notte.