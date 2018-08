Pesaro, anziana trovata accanto a cadavere marito:omicidio-suicidio?

In una casa di Sant'Eusebio di Frontone ( Pesaro Urbino ), i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di un uomo di 85 anni disteso sul letto con segni di soffocamento e al suo fianco la moglie di 80 anni, accovacciata vicino alla finestra in stato semiconfusionale. Una delle ipotesi, avvalorata dal ritrovamento di un biglietto, è che si sia trattato di un omicidio e poi di un tentato suicidio . Sul caso indagano i carabinieri.

La coppia di anziani, residenti a Roma, era in vacanza nella seconda casa di famiglia che si trova sulla strada per il Monte Catria. Sarebbe stato il genero dei coniugi, che era andato a cercarli nell'abitazione, ad allertare i soccorsi perché i due non rispondevano.



I vigili del fuoco sono entrati da una finestra che era ostruita da una zanzariera. La donna è stata ricoverata prima all'ospedale di Pergola e poi nel reparto di psichiatria a Urbino. L'85enne sarebbe stato soffocato forse con un cavo elettrico: la morte risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento.