Pesaro, 19enne scende da bus e muore travolta da auto

Una ragazza di 19 anni è morta in ospedale a Pesaro dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada Statale Adriatica per andare a un corso di cucina serale presso l'Istituto alberghiero. In quel momento pioveva molto: la giovane, originaria del Kosovo, era appena scesa da un autobus, quando una vettura condotta da un 51enne l'ha investita scaraventandola sul lato della strada. Inutile il ricovero in ospedale.