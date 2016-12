09:37 - Una donna di 65 anni è stata trovata morta stamani in un fosso a Castiglione del Lago, nel Perugino. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri potrebbe trattarsi di un suicidio o di un incidente. Non è escluso che la donna possa essere morta anche per il freddo. Si era infatti allontanata da casa durante la notte per cause ancora da chiarire.