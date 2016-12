Perde il lavoro e vive in un garage: 55enne trovato morto

Un uomo di 55 anni, sfrattato da pochi giorni e disoccupato, è stato trovato morto a Civitanova Marche, presumibilmente per un infarto, nel garage che aveva preso in affitto a 50 euro. L'uomo, originario di Desio, era un capo cantiere, ma attualmente non aveva lavoro. Rimasto anche senza casa, dal 4 aprile viveva nel garage, un locale angusto dove dormiva su un materasso posato a terra.