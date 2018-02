Pamela, la madre: "Oseghale non doveva essere in Italia, tragedia evitabile"

Torna a parlare la madre di Pamela Mastropietro, la giovane assassinata a Macerata il cui corpo è stato trovato in due valigie e per il cui omicidio è stato già fermato il 29enne nigeriano Innocent Oseghale: "Da mamma non lo perdono, non è umano quello che ha fatto. Mia figlia non doveva finire così. Mi aspetto che lo Stato faccia giustizia. Spero che un eventuale complice venga preso al più presto. Si poteva evitare: con il permesso di soggiorno scaduto che faceva uno così in Italia? Pamela era stupenda, era solare, dolce, simpatica, aiutava tutti".