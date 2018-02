Pamela, anche gli ultimi due fermati nel carcere di Ancona

Sono stati trasferiti nel carcere di Montacuto ad Ancona, in isolamento, con Innocent Oseghale, anche Desmond Lucky, 22 anni, e Awelima Lucky, 27 anni, nigeriani, entrambi fermati per la morte di Pamela Mastropietro. Per loro l'accusa è di concorso in omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere e concorso in spaccio di droga. Ad Ancona anche Luca Traini, accusato di strage aggravata per il raid xenofobo a colpi di pistola.