Omicidio Nnamdi: Mancini resta in carcere e si dice pronto a donare alla vedova tutto ciò che possiede

Il gip non ha convalidato il fermo di Amedeo Mancini, il 39enne accusato di omicidio preterintenzionale con l'aggravante dell'odio razziale per la morte del migrante nigeriano Emmanuel Chadi Nnamdi . L'uomo resta tuttavia in carcere: il giudice ha infatti disposto la custodia cautelare. Intanto Mancini ha deciso di mettere " a disposizione della vedova tutto quello che ha , un terzo di casa colonica e un pezzettino di terra lasciatagli dal padre".

Gip: "Mancini potrebbe reiterare il reato" - "Il giudice non ha ritenuto che esistesse il pericolo di fuga, quindi non ha convalidato il fermo", ha detto il legale di Mancini, ma come spiegato dal Gip deve restare in carcere perché potrebbe reiterare il reato: l'ultrà 39enne potrebbe infatti aggredire ancora altri migranti o profughi presenti a Fermo.



Lunedì mattina Mancini era arrivato nel tribunale della città marchigiana a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria (è rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto) ed è stato fatto entrare da un ingresso secondario scortato dagli agenti.



Domenica durante i funerali di Namdi, don Albanesi ha rivolto un pensiero all'ultrà 39enne affermando che anche "l'aggressore è una vittima".