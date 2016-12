Omicidio Ismaele, la madre si rivolge ai due presunti assassini: "Ammettete le vostre responsabilità"

Debora, 42 anni, chiede giustizia per il suo ragazzo barbaramente sgozzato per una storia di gelosia: "Il minimo è che vadano in galera. Io voglio che sia dato l'ergastolo, perché è quello che meritano". Poi, si rivolge direttamente ai presunti killer: "Voi sapete cosa avete fatto. Lo sapevate che Ismaele era un ragazzo buono, di cuore. Perché siete stati così cattivi, crudeli?". In ultimo, Debora conferma che non c'è alcun spazio per il perdono, e chiede a gran voce che il suo Ismaele possa finalmente riposare in pace.



di Enrico Fedocci