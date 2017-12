Nonna Peppina non potrà passare Capodanno nella casetta di legno

Nonna Peppina non potrà passare Capodanno nella sua casa di Fiastra perché il gip di Macerata ha respinto l'istanza di dissequestro della casetta in legno abusiva. "Una tegola che non ci voleva, soprattutto considerando la sanatoria introdotta con il dl fisco collegato alla manovra" ha detto la figlia Gabriella Turchetti, con cui l'anziana sta trascorrendo le festività.