Morte Ismaele, il papà di Igli in lacrime: "Chiedo perdono all'Italia"

"Mi dispiace per Ismaele, per la sua famiglia. Chiedo perdono a tutte le famiglie d'Italia". Artur Meta, papà di Igli, il 20enne accusato di aver ucciso il 17enne Ismaele Lulli a Sant'Angelo in Vado (Pesaro), intervistato da Tgcom24, chiede scusa. La voce è rotta dalla disperazione, dal pianto: "Igli non può aver fatto questo. Era un bravo ragazzo, una brava persona. Non so come sia potuto accadere".