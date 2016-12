Migrante ucciso, Renzi: "Governo a Fermo contro razzismo". E invia Alfano per un vertice su sicurezza

Alfano: "Noi disprezziamo il razzismo" - "Sono contento di essere insieme a don Vinicio Albanesi in questo giorno di infinita tristezza, che segna probabilmente un confine invalicabile tra chi ritiene che ci siano dei valori irrinunciabili e chi invece tra i valori inserisce un razzismo che noi disprezziamo". Lo dice il ministro dell'Interno, Angelino Alfano.



Boschi: A Chinyery l'abbraccio di tutta l'Italia - "A Chinyery, moglie di #Emmanuel, l'abbraccio di tutta l'Italia. Dobbiamo restare umani". Lo scrive la ministra per le Riforme Maria Elena Boschi su Twitter.



Salvini: Nigeriano non doveva morire, una preghiera per lui - "Chi uccide, stupra o aggredisce un altro essere umano va punito. Punto. A prescindere dal colore della pelle. Sei bianco, sei nero, sei rosa e ammazzi qualcuno senza motivo? In galera, la violenza non ha giustificazione. Il ragazzo nigeriano a Fermo non doveva morire, una preghiera per lui". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, segretario della Lega nord. "E' sempre più evidente - aggiunge- che l'immigrazione clandestina fuori controllo, anzi l'invasione organizzata, non porterà nulla di buono. Controlli, limiti, rispetto, regole e pene certe: chiediamo troppo?".



Deputati della Camera ricordano Emmanuel - Alcuni deputati hanno ricordato Emmanuel Chidi Nambdi. "Mai avrei immaginato che nelle mia terra potesse accadere una cosa del genere", ha detto Paolo Petrini (Pd). "In Italia oggi di razzismo si muore", ha affermato Lara Ricciatti (Si). Anche il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti, che presiedeva l'Aula, ha espresso "sgomento" per l'accaduto.