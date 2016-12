13:19 - Da venerdì non si hanno notizie di una ragazzina di 16 anni, Ana Maria Di Toro Sacchi, scomparsa da casa a Civitanova Marche. La ragazzina, di origine colombiana e adottata da una famiglia italiana, potrebbe essersi allontanata diretta a Roma, ma non ci sono conferme in proposito. I carabinieri stanno vagliando una serie di segnalazioni giunte sia da Civitanova sia da Roma, finora senza riscontri.