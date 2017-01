Maltempo, la Regione Marche diffida l'Enel per le interruzioni

Sindaco di Amandola: "Frazioni ancora senza luce, vergogna" - "Ad Amandola, dopo otto giorni di mancanza di energia elettrica, la luce non è ancora tornata in alcune frazioni terremotate, soprattutto quelle montane come Garulla". E' la denuncia del sindaco Adolfo Marinangeli, che commenta: "E' una grande vergogna, che non può essere sottaciuta e che deve essere denunciata in ogni modo. Basta!".



Rischio valanghe in esaurimento - Intanto nelle Marche il pericolo valanghe lungo le strade è in progressivo esaurimento e le principali criticità, limitate ai versanti più ripidi, sono dovute a scaricamenti di neve localizzati.



Neve che si scioglie può provocare frane localizzate - Massima cautela anche per il pericolo di scivolamento della coltre nevosa dai tetti e per l'aumento dei carichi statici che possono aumentare il rischio di potenziali cedimenti. Lo scioglimento della neve poi potrebbe innescare frane localizzate sia nelle masse rocciose maggiormente fratturate, lungo le scarpate e anche sui versanti già interessati da dissesto idrogeologico.