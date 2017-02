Maltempo, fiumi in piena nelle Marche: attivato monitoraggio

Fiumi in piena nelle Marche, a causa della pioggia che è caduta incessantemente per tutto il giorno. La situazione appare sotto controllo e non sono segnalate esondazioni. Il Centro funzionale multirischi della Protezione civile regionale sta monitorando i dati raccolti, con particolare attenzione alle aree dell'entroterra ascolano e maceratese, dove lo scioglimento della neve ha già provocato frane e smottamenti.