Macerata, restituisce un portafoglio:per ricompensarlo gli pagano la multa

14:39 - Milleduecento euro casualmente trovati per strada e restituiti ai legittimi proprietari. E' quanto accaduto a Macerata, dove Alessio Spurio, di professione collaboratore scolastico, ha elargito una grande dimostrazione di onestà. L'uomo si stava recando al Provveditorato per sistemare alcune situazioni familiari. Una volta uscito dall'edificio, alcuni fogli sono caduti sotto la sua vettura: li ha dunque raccolti ma, al loro fianco, ha notato un bel portafoglio gonfio. Lo ha aperto, e al suo interno ha trovato ben 1200 euro.



Sin da subito non ci ha pensato due volte a restituire i soldi ed è riuscito a contattare al telefono i due settantenni proprietari, che nemmeno si erano accorti dello smarrimento. Gli anziani si sono voluti tempestivamente sdebitare e gli hanno chiesto che cosa volesse come premio: alla fine hanno provveduto al pagamento di una multa di 284 euro, sanzionata al collaboratore scolastico per eccesso di velocità.