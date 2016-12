Macerata, prof le tira banco durante la lezione: due costole rotte

18:50 - Un'alunna di seconda media è finita in ospedale a Tolentino, in provincia di Macerata, con due costole fratturate e una distorsione al braccio dopo che un'insegnante, durante l'ora di lezione, le avrebbe tirato contro il banco. La madre della ragazza ha denunciato la donna. Il referto dei medici indica 30 giorni di prognosi per l'alunna che, dopo le medicazioni, è tornata a casa. Nessun commento per il momento dalla direzione scolastica.

La docente, secondo una prima ricostruzione, avrebbe interpretato come un atteggiamento ostile il comportamento della studentessa. Per questo motivo si sarebbe alzata dalla cattedra e si sarebbe diretta verso la giovane spingendole con forza il banco addosso.



La scuola, al momento, non prende posizione ma è verosimile che, oltre all'inchiesta penale, scatti anche un'inchiesta interna dell'Ufficio scolastico provinciale.