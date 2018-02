Macerata, oggi manifestazione contro fascismo e razzismo

Oggi a Macerata manifestazione contro fascismo e razzismo, dopo la morte di Pamela e il blitz di Traini. Due nigeriani sono intanto sotto torchio per la morte della 18enne romana, che vede indagati già due pusher africani. Corteo antifascista previsto anche a Milano. E sempre oggi manifestazioni sono in programma in diverse città nel Giorno del ricordo delle foibe: allerta a Roma e Torino.