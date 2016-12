28 dicembre 2014 Macerata, ippopotamo fugge da circo e viene investito e ucciso da un'auto Secondo gli Orfei, proprietari dell'animale, la colpa è di alcuni animalisti che hanno fatto scappare la bestia Tweet google 0 Invia ad un amico

15:00 - Un ippopotamo è stato travolto e ucciso da un'auto dopo essere scappato da un circo. Ferito il giovane alla guida dell'auto, un 25enne di Montecassiano. E' accaduto a Villa Potenza di Macerata, dov'era accampato il circo Orfei. L'ippopotamo, una femmina di 8 anni, Aisha, del peso di 15 quintali, sarebbe stato liberato insieme ad altri animali in un blitz animalista.

Inizialmente si era pensato ad una fuga dell'animale ma poi è stata la stessa famiglia Orfei a puntare il dito contro alcuni animalisti della zona. "Siamo bersaglio di animalisti da mesi, abbiamo subito attacchi a Cesena e Ravenna", dicono i responsabili del circo al sito Nextquotidiano. "Hanno divelto una rete e neutralizzato la recinzione elettrica oltre a scrivere frasi ingiuriose sui nostri rimorchi", dicono ancora.



Il povero ippopotamo però si è ritrovato sulla strada provinciale 361, dove sopraggiungeva l'auto condotta dal 25enne, che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Le condizioni del giovane non sono gravi; la sua auto è distrutta.



Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i veterinari dell'Asur. Altri animali fuggiti, tra cui una zembra, dei dromedari e alcuni struzzi, sono stati recuperati. Il proprietario del circo ha sporto denuncia.