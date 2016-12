Macerata, esplosione alla pompa di rifornimento di gas: morto un uomo

Un uomo è morto in una pompa per il rifornimento di gas metano a Corridonia, in provincia di Macerata, investito da un'esplosione. Antonio Mercuri, 43 anni, doveva riempire di Gpl due bombole da cucina ma l'operatore ha erroneamente inserito l'erogatore del metano per poi allontanarsi per servire un altro cliente. La differente pressione ha causato la drammatica deflagrazione che ha ucciso l'uomo. Illeso ma sotto shock l'operatore.