Macerata, cadavere in decomposizione trovato in un corso d'acqua

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in un corso d'acqua, in contrada Pianarucci di Tolentino. Un passante ha dato l'allarme, chiamando i carabinieri che hanno presidiato la zona. Nelle prossime ore sarà effettuato un sopralluogo per cercare di far luce sull'accaduto. Il cadavere si trova infatti in una zona impervia, difficile da raggiungere.