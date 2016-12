Macerata, bimba travolta da porta: un indagato per omicidio colposo

Una persona è stata iscritta nel registro degli indagati in seguito alla morte, sabato sera, della piccola Luna Tozzi , travolta e uccisa da una porta da calcetto durante la festa della birra a Esanatoglia , in provincia di Macerata. L'ipotesi di reato è omicidio colposo . La persona indagata sarebbe uno dei responsabili dell'organizzazione della festa della birra durante la quale è avvenuta la tragedia.

Il sindaco di Esanatoglia ha proclamato il lutto cittadino. Intanto i familiari e gli amici daranno l'ultimo saluto alla piccola nella Chiesa di Santa Maria.



La tragedia si è consumata nella notte di sabato al termine di un gioco di abilità per il quale in piazza Martiri di Bologna erano state installate delle porte da calcetto con agganciati copertoni colorati per fare gol. Quando la gara era finita, Luna e altri bambini si sono messi a fare l'altalena sui copertoni.



Le basi metalliche della porta non erano ancorate al terreno, e la struttura si è ribaltata in avanti, travolgendo la bimba. Luna è morta poche ore dopo nell'ospedale di Camerino, a causa di un trauma cranico. Il padre della piccola fa parte della stessa società sportiva organizzatrice della serata.