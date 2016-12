Ismaele, ritrovata arma del delitto

Ismaele Lulli

I carabinieri di Pesaro Urbino hanno ritrovato il coltello a serramanico con cui è stato ucciso Ismaele Lulli, il 17enne sgozzato per gelosia da Igli Meta, reo confesso. L'arma è stata rinvenuta a Sestino, un Comune in provincia di Arezzo tra le Marche e la Toscana. Era stato lo stesso Meta a indicare ai militari come ritrovare il coltello. Recuperato anche l'iPhone di Ismaele, che era sul greto del fiume Auro a Borgopace.