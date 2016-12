Incendio in un'azienda di cosmetici a Senigallia, chiuse due scuole

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte, per cause in corso di accertamento, in un'azienda di Senigallia che produce cosmetici, la So.di.co srl. Nessuno è rimasto ferito, ma a scopo precauzionale, il sindaco ha deciso di chiudere per oggi due scuole, una dell'infanzia e una elementare, mentre gli abitanti della zona sono invitati a non consumare verdura raccolta nel raggio di 5 km e a tenere le finestre chiuse.