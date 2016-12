Giovane sgozzato,movente passionale

Ismaele Lulli

Avrebbe un movente passionale la morte del diciassettenne Ismaele Lulli, trovato ucciso con la gola tagliata in un boschetto nel territorio di Sant'Angelo in Vado. Per il delitto sono stati fermati un 20enne e un 19enne, entrambi di origine albanese. Di mezzo ci sarebbe la gelosia del ventenne per la frequentazione della fidanzata con Ismaele.