Fermo, un uomo prende a morsi il cane che aveva aggredito il suo

17:14 - Ogni scuola di giornalismo insegna ai propri studenti cosa è una notizia con un semplice esempio: notizia è l'uomo che morde il cane, ovvero un fatto straordinario. Improbabile ma non impossibile: infatti è successo a Fermo, nelle Marche.



Passeggiando con il proprio cagnolino al parco, un uomo si è visto puntare da un grosso randagio e, non sapendo come proteggere l'amico a quattro zampe, ha reagito mordendo a sua volta il cane più grosso al collo e all'orecchio. L'uomo, che in fondo è pur sempre un animale, ne è uscito vincitore, ma dovrà fare una cura di antibiotici per scongiurare il rischio di infezioni e il richiamo dell'antitetanica.