Fermo, incidente al crossodromo: grave pilota 16enne

Un motociclista di 16 anni è rimasto gravemente ferito sulla pista del crossodromo "Catini" di Fermo, in un incidente di gara. Il ragazzo, caduto rovinosamente a terra, è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale di Torrette ad Ancona, in codice "rosso". Non si conosce ancora con esattezza la dinamica dell'incidente.