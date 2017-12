Fermo, incendio in parrocchia durante Vespri: una decina intossicati

Un incendio è scoppiato nel seminterrato della parrocchia di Gesù Redentore a Porto San Giorgio (Fermo), durante la recita dei Vespri solenni. Alla preghiera partecipavano circa 30 persone, uscite fuori appena il parroco ha dato l'allarme. Una decina presenta sintomi da intossicazione, ma nessuno sembrerebbe grave. Sulle cause dell'incendio, spento in pochi minuti dai pompieri, sono in corso indagini.