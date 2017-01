Fermo, 35enne ricoverato per meningite da pneumococco

"Il paziente è sedato, costantemente monitorato e sottoposto a terapia antibiotica", ha spiegato la direttrice sanitaria della Zona Asur 11 Fiorenza Anna Padovani. "La meningite da pneumococco non è contagiosa, e dunque non è necessario sottoporre a profilassi i familiari e le persone che sono venute in contatto con il ricoverato". Secondo la Padovani, nelle Marche l'incidenza dei casi di meningite sulla popolazione residente non presenta attualmente scostamenti rispetto alla norma.