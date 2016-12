Fabriano, 8 feriti per il crollo di tramezzi in una palazzina

Il sindaco di Fabriano, Giancarlo Sagramola, ha fatto sapere che nella sua città, a causa del crollo di alcuni tramezzi in un palazzo di via Fratelli Latini "ci sono 8 feriti, a quanto so contusi lievi". Il primo cittadino ha parlato anche di "alcune abitazioni inagibili" e sta organizzando i punti di accoglienza. Giovedì le scuole della città rimarranno chiuse.