Emergenza neve, ancora isolate alcune frazioni nelle Marche

Ci sono ancora frazioni isolate nelle Marche a causa della neve. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte per raggiungere le famiglie bloccate. Liberare le strade è la priorità della Protezione civile. Un allevatore di 25 anni, isolato da tre giorni, è stato raggiunto nelle scorse ore da un mezzo speciale dell'Esercito a Case Cagnano di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, dove era rimasto per accudire i suoi animali.