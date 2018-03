Delitto Macerata, Pamela ha assunto eroina ma morta non per overdose

Pamela Mastropietro, la giovane fatta a pezzi e chiusa in due trolley a Macerata, ha assunto eroina ma non è morta per overdose. E' la conclusione del perito della Procura, il tossicologo Rino Froldi. In vari organi del corpo, infatti, sono state trovate tracce di morfina (l'eroina si deteriora in morfina base, ndr). In caso di decesso per overdose, invece, lo stupefacente tende a concentrarsi nella parte del corpo in cui è avvenuta l'assunzione.