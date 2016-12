Delitto Ismaele, fermi convalidati

Ismaele Lulli

Igli Meta e Marjo Mena, i ragazzi albanesi fermati per il delitto del 17enne Ismaele Lulli, sgozzato a Sant'Angelo in Vado, nel Pesarese, restano in cella. Durante l'udienza di convalida dei fermi è inoltre emerso che le versioni dei due collimano, ad eccezione di un particolare: chi ha inviato ai familiari della vittima un sms per depistare le indagini dal cellulare del ragazzo? I giovani si accusano a vicenda di aver mandato il messaggino.