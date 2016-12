Delitto di Ancona, Antonio Tagliata ha bevuto candeggina in carcere

Antonio Tagliata, il 18enne rinchiuso nel carcere di Ascoli per aver ucciso i genitori della fidanzatina, Fabio Giacconi e Roberta Pierini, ha raccontato ai genitori di aver ingerito della candeggina, e di essere stato portato per accertamenti in ospedale e poi ricondotto in cella. "Una voce mi ha detto di farlo", ha riferito, secondo quanto rende noto il suo difensore. Da giorni, sostiene il legale, Tagliata sente "delle voci in testa".