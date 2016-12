Delitto Ancona,padre difende killer

Il padre di Antonio Tagliata, il giovane di Ancona accusato di aver sparato ai genitori della fidanzata uccidendo la madre e mandando in coma il padre, difende suo figlio. "Lo hanno descritto come un mostro, ma mio figlio è un ragazzo buono - dice -: lei lo ha plagiato. La porta di casa dei genitori l'ha aperta lei. C'è stata un colluttazione e lei ha detto 'sparagli!". Come se "gli avesse messo la pistola in mano". Versione che è tutta da verificare.