Delitto Ancona, lei: ho avuto paura

"Quando Antonio ha sparato sono rimasta impietrita: non doveva finire così. Eravamo andati dai miei per un chiarimento...". Queste le parole della 16enne fermata ad Ancona assieme al 18enne fidanzato Antonio Tagliata per concorso nell'omicidio della madre, Roberta Pierini, e nel ferimento del padre, Fabio Giacconi. Nel corso nell'interrogatorio davanti al magistrato minorile la giovane ha inoltre dichiarato: "Ho seguito Antonio perché avevo paura".