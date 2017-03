Crollo ponte A14, ferito: "Mi sono trovato a terra all'improvviso"

"Non so che cosa sia successo, non mi ricordo... Mi sono trovato per terra all'improvviso". Così il 57enne I.F., uno dei tre operai romeni rimasti feriti nel crollo del ponte sull'A14, racconta il momento dell'incidente. "Faccio il manovale da tre anni, ho fatto altri lavori come questo, senza problemi". L'uomo è dipendente della Delabech, come l'altro compagno ferito. Ha un trauma cranico e contusioni multiple.