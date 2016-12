Contromano per 10 km sull'A14: polizia blocca un 76enne a Pesaro

Un 76enne è stato bloccato dalla polizia stradale dopo aver percorso, alle 22 di lunedì, 10 chilometri contromano sull'A14, da Cattolica a Pesaro, viaggiando sulla corsia di emergenza. L'uomo, alla guida di una Fiat Punto, non si era reso conto di essere contromano, e gli agenti hanno dovuto inseguirlo per un lungo tratto prima di riuscire a fermarlo. L'uomo non aveva bevuto né era in stato alterato. Sequestrate auto e patente e salatissima la multa.