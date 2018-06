Contributi illeciti dopo il terremoto, 120 denunciati nelle Marche

Accertamenti precedenti da parte dei finanzieri avevano già evidenziato importanti anomalie, perlopiù legate al fatto che molti dei Comuni inseriti nel "cratere" sismico rappresentano mete turistiche e di villeggiatura. Ne consegue la presenza di numerose seconde case, abitate solamente per brevi periodi dell'anno da persone con dimora e interessi principali in altre località, in Italia o all'estero.



Gli investigatori hanno scoperto un nutrito gruppo di soggetti che avevano dichiarato falsamente di avere i requisiti previsti per legge o di essere stati costretti a trovare una nuova sistemazione per vivere perché la loro casa era risultata inagibile a causa del sisma.



In realtà è emerso che, già prima del terremoto del 2016, alcuni vivevano e lavoravano già in altre località, perfino fuori dalle Marche, mentre altri avevano addirittura concesso la casa in affitto a studenti o lavoratori. Altri ancora, per far lievitare il contributo, avevano inserito nella domanda la presenza di parenti o affini che in realtà vivevano stabilmente già da diversi anni altrove (in alcuni casi all'estero) per motivi di lavoro o di studio. A questi vanno aggiunti, inoltre, coloro che hanno continuato a vivere stabilmente nella propria abitazione, pur dichiarando di alloggiare altrove.