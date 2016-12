Contrabbando di sigarette da 100 mln Ancona: 6 arresti, sequestrati 78 mln

13:56 - Il direttore generale della Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, e il responsabile dei rapporti con i clienti esteri, sono stati arrestati dal Gico della guardia di finanza di Ancona. Insieme a loro sono finite in manette altre quattro persone nell'ambito di un'inchiesta su un traffico internazionale di sigarette di contrabbando per un valore di 100 milioni di euro.

Secondo l'indagine "Duty free", coordinata dalla Procura di Ancona con il supporto del Servizio antifrode delle Dogane, carichi di sigarette da 520 tonnellate sarebbero partiti dalla Manifattura di Chiaravalle, formalmente con destinazione Paesi extra Ue. In realtà però quelle sigarette erano dirette verso Paesi dell'Unione, con un'evasione di imposta pari a 73 milioni di euro.



L'attività di contrabbando sarebbe iniziata nel novembre del 2011: agli arrestati viene contestata l'associazione per delinquere transnazionale. Agli indagati le Fiamme gialle hanno effettuato sequestri per 78 milioni di euro, su ordine del gip.