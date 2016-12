Condanna Varani, Annibali: "Finalmente è finita, tolto un peso"

"Questa parte processuale è finalmente finita. Era un peso rimasto sospeso". Così Lucia Annibali, emozionata e contenta, ha commentato la conferma della condanna all'ex fidanzato Luca Varani e ai due autori materiali dell'agguato con l'acido. "E una giornata di svolta, dal passato al futuro, dopo tre anni trascorsi in sospeso. Ora vorrei reinserirmi nella società come una donna normale", ha aggiunto. "La mia è una storia di speranza per tutti".