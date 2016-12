Civitanova, in stato confusionale finisce in mare: salvato da polizia

Un giovane di Porto Sant'Elpidio ha rischiato di morire annegato nelle acqua antistanti al molo della città marchigiana ma è stato salvato dalla polizia e dal 118. In stato confusionale si è gettato in acqua e a causa dei vestiti inzuppati era andato in difficoltà. Alcuni bagnanti hanno dato l'allarme e fatto portare a riva il ragazzo. Ai sanitari è riuscito solo a dire frasi sconnesse relative al fantacalcio.