Centro Italia, 7 nuove scosse di terremoto nella notte

Non smette di tremare la terra nelle zone colpite dal violento sisma il 24 agosto e il 30 ottobre. Sono state sette le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate da mezzanotte nel Centro Italia. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, questa notte la scossa più rilevante è stata alle 3.32 con magnitudo 2.5 ed epicentro tra Capitignano (L'Aquila) e Amatrice (Rieti). Non si segnalano nuovi crolli.